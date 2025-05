Treviso, lite fuori da una discoteca: 20enne muore accoltellato

Un 20enne è morto accoltellato e un 22enne è stato gravemente ferito dopo un'accesa lite nei pressi di una discoteca a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La vittima è deceduta dopo il trasporto in ospedale per le ferite riportate, mentre il 22enne è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due coetanei sono stati accompagnati in caserma per accertamenti.