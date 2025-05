San Secondo Parmense, accoltella la moglie e tenta la fuga: l'uomo muore in un incidente stradale

Il marito, nel tentavo di scappare in auto, è dunque rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sempre alle porte di San Secondo Parmense, sulla provinciale 10, non molto distante dall'abitazione dove la donna è stata accoltellata. Non si esclude un gesto estremo dell'uomo. I due occupanti del mezzo pesante sono entrambi feriti gravi.