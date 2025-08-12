Bari, rider travolto sullo scooter muore dopo quattro anni di agonia

Altamura, in provincia di Bari, piange Nicolò Loporcaro, il giovane rider di 25 anni che, dopo quasi quattro anni di sofferenze, si è spento a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto il 21 novembre 2021. Quella sera, mentre consegnava pizze a bordo del suo scooter in via Mura Megalitiche, Nicolò fu travolto da un’auto. Un impatto che ha segnato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. La notizia della sua morte, riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha scosso la comunità locale e la tifoseria biancorossa, di cui Nicolò era un appassionato sostenitore.