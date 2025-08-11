Incidente mortale a Rho (Milano), perde la vita motociclista 63enne

© IPA
Un grave incidente stradale si è verificato all'alba di lunedì 11 agosto a Rho, alle porte di Milano. Un motociclista di 63 anni è morto in seguito a una collisione con un'auto sulla statale 33 del Sempione, all'altezza dell'incrocio con la provinciale per Lainate. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato particolarmente violento: il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro un palo dell'illuminazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Rho, che hanno messo in sicurezza l'area, e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche e il decesso è sopraggiunto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Rho.
Ferito anche il conducente dell'auto coinvolta, che è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Le cause del sinistro sono ora al centro delle indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Rho, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
