Incidente mortale a Rho (Milano), perde la vita motociclista 63enne

Un grave incidente stradale si è verificato all'alba di lunedì 11 agosto a Rho, alle porte di Milano. Un motociclista di 63 anni è morto in seguito a una collisione con un'auto sulla statale 33 del Sempione, all'altezza dell'incrocio con la provinciale per Lainate. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato particolarmente violento: il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro un palo dell'illuminazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Rho, che hanno messo in sicurezza l'area, e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche e il decesso è sopraggiunto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Rho.