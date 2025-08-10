Logo Tgcom24
A Licodia Eubea

Scontro tra due auto nel Catanese: un morto sulla statale 514

10 Ago 2025 - 23:19
© IPA

© IPA

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla statale 514 "di Chiaramonte", nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Nell'impatto, che ha coinvolto due automobili, una persona ha perso la vita. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’incidente ha provocato il blocco totale della circolazione nella zona, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale dell'Anas, impegnati nella gestione dell'emergenza e nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza il tratto stradale.

