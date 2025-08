Incidenti stradali, Musicco: "Necessario migliorare la segnaletica stradale"

Un altro bilancio pesante sulle autostrade causato da un guidatore che vi entra in contromano, anche in questo ultimo episodio al volante c'era un over 80. A bordo di una vecchia fiat panda un uomo di 88 anni con a fianco la moglie di 87, deceduta nell'impatto, ha imboccato nel verso sbagliato un ingresso dell'A32 Torino-Bardonecchia, finendo per scontrarsi frontalmente con un'altra auto. Oltre alla passeggera deceduta, ferito in modo grave il trentenne che procedeva in senso corretto e si è trovato a scontrarsi con la vettura che viaggiava contromano. Un'altra tragedia a distanza di soli 4 giorni: domenica un 82enne è entrato in senso opposto al casello dell'A4 Torino-Milano, nel Novarese, causando un maxi-incidente di cui lui stesso è rimasto vittima. Doemnico Musicco, presidente dell’Associazione vittime della strada invita a effettuare più controlli per rilasciare l patente agli over 80 e anche migliorare la segnaletica stradale.