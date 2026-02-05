"Non voleva diffondere video hot con minori", ecco perché l'ex maestra Daniela Casulli è stata assolta in appello

Anche se "sul piano oggettivo può ritenersi sussistente la condotta materiale integrante la fattispecie" di pornografia minorile, non ci sarebbero elementi per ritenere che Daniela Casulli, conosciuta sui social come 'zia Martina', abbia voluto "consapevolmente realizzare o concorrere a realizzare un video porno che comportasse, anche attraverso la successiva diffusione dello stesso, una degradazione e mercificazione del minore ripreso". Sono queste le motivazioni per cui la Corte d'Appello di Bari, a ottobre, ha assolto l'ex insegnante di una scuola elementare del capoluogo pugliese dalle accuse di pornografia minorile e corruzione di minore "perché il fatto non costituisce reato", ribaltando la sentenza di primo grado con cui l'imputata era stata condannata a sette anni e tre mesi di reclusione. Quanto alla contestazione del reato di corruzione di minore, per una videochat su Instagram in cui Casulli avrebbe compiuto atti sessuali in presenza di un dodicenne, il giudice di secondo grado ha aggiunto che "è assai verosimile" che la donna "non si sia avveduta" della sua "presenza".