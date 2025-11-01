Abusi su due ragazzine, insegnante agli arresti domiciliari nel Bolognese

Un insegnante di musica di 30 anni si trova agli arresti domiciliari, in un paese del Bolognese, con l'accusa di atti sessuali con minorenni. Le vittime sarebbero due ragazzine che all'epoca di fatti (gli episodi risalirebbero a tre anni fa) avevano 13 anni. All'inizio di settembre un altro insegnante della stessa scuola, un uomo di 77 anni, era già stato arrestato e si trova tutt'ora ai domiciliari con la stessa accusa. A far emergere la vicenda più recente sarebbe stata, nei mesi scorsi, la denuncia delle due vittime, che si sono rivolte i carabinieri dopo aver raccontato tutto ai genitori.