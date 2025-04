Pistoia, presunti abusi su alunna: ai domiciliari docente e preside

Arresti domiciliari per un insegnante e per la dirigente scolastica di un istituto superiore del Pistoiese. Il docente, al quale è stato applicato il braccialetto elettronico, è accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne della propria classe, mentre la dirigente scolastica di favoreggiamento personale, poiché avrebbe aiutato il professore a eludere le investigazioni in corso, informandolo della denuncia che pendeva a suo carico.