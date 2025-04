Pontedera (Pisa), presunti abusi e molestie alle studentesse: insegnante arrestato a scuola

Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari per presunti abusi nei confronti di una studentessa, all'epoca dei fatti minorenne, e per presunte "condotte inopportune nei confronti di altre" ragazze, sempre studentesse. L'uomo, fermato nelle scorse settimane all'interno della scuola, deve rispondere di violenza sessuale e molestie.