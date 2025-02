Maestro elementare arrestato a Milano per abusi su minori

Un maestro elementare di 45 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale di Milano per violenza sessuale su minori in una scuola pubblica del capoluogo lombardo. Lunedì gli agenti sono intervenuti dopo aver installato telecamere nascoste nella scuola: vedendo le immagini, hanno portato il maestro fuori dalla scuola e l'hanno arrestato. Nei giorni scorsi alcuni genitori, allarmati dalle parole delle figlie su comportamenti sospetti da parte del docente, si erano rivolti al dirigente scolastico: da lì è scattata la segnalazione e l'intervento dei vigili.