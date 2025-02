Genova, malore in classe dopo uno stupro: confidenza a prof fa partire denuncia

A Genova, una studentessa di un liceo, dopo essersi sentita male in classe, ha confidato ai suoi professori la violenza sessuale subita la sera prima da un amico. Gli insegnanti hanno quindi chiamato polizia e ambulanza per far aiutare la 18enne. Quando la ragazza si è ripresa è stata accompagnata in questura dove è stata sentita dagli agenti della squadra mobile. Ai poliziotti ha raccontato di aver subito abusi sessuali la sera precedente da un amico che aveva invitato in casa. Sono in corso gli accertamenti. È stato avviato il codice rosa e la ragazza è stata accompagnata in un ospedale che è centro di riferimento per le vittime di violenze sessuali.