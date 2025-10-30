Bari, assolta in Appello la maestra condannata per video porno con minori

La Corte d'Appello di Bari ha assolto una maestra 48enne di scuola elementare, Daniela Casulli, dall'accusa di aver girato video porno con minori. La maestra, che si faceva chiamare zia Martina, era finita agli arresti domiciliari nel dicembre del 2021 quando insegnava in una scuola del nord Italia ed era stata sospesa dall'incarico. Nel luglio del 2024 era quindi stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di aver adescato sui social e nelle chat minorenni con i quali avrebbe avuto rapporti sessuali in un b&b nel centro di Bari, facendosi filmare. Ora, a 4 anni dall'arresto, l'assoluzione.