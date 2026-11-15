Bari, indagati due hacker: rubavano identità digitali e dati sensibili

Due giovanissimi hacker, quindicenni all'epoca dei fatti ma ora maggiorenni, sono indagati dalla Procura per i Minorenni di Bari nell'ambito di una inchiesta della polizia postale perché avrebbero rubato l'identità digitale di diverse persone, i loro dati sensibili, i pin delle carte di credito, username e password. La notizia è pubblicata dall'edizione barese di Repubblica secondo cui, nei giorni scorsi la Procura ha notificato loro un avviso di conclusione delle indagini.

