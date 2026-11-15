15enni all'epoca dei fatti

Bari, indagati due hacker: rubavano identità digitali e dati sensibili

Producevano tutorial su come violare sistemi di sicurezza e costruire bombe

15 Nov 2026 - 15:55
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Due giovanissimi hacker, quindicenni all'epoca dei fatti ma ora maggiorenni, sono indagati dalla Procura per i Minorenni di Bari nell'ambito di una inchiesta della polizia postale perché avrebbero rubato l'identità digitale di diverse persone, i loro dati sensibili, i pin delle carte di credito, username e password. La notizia è pubblicata dall'edizione barese di Repubblica secondo cui, nei giorni scorsi la Procura ha notificato loro un avviso di conclusione delle indagini.

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Le accuse

 I due avrebbero anche diffuso video su come utilizzare il profilo di un esponente delle forze dell'ordine per accedere nel portale "notizie di reato" del ministero della Giustizia. Le accuse sono di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, diffusione di strumenti per danneggiare sistemi informatici, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, sostituzione di persona, frode informatica e ricettazione. Sui loro dispositivi sequestrati - riferisce Repubblica - sono stati trovati programmi utili a reperire informazioni riservate digitali, account Facebook, numeri di telefono, indirizzi mail, numeri di carte di credito e codici di sicurezza relativi.

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Tutorial e consigli

 Oltre a usare i sistemi, secondo l'accusa, i due insegnavano agli altri a farlo distribuendo consigli e video tutorial. Tra i materiali recuperati attraverso i loro dispositivi, c'erano anche manuali su come clonare carte di credito e come accreditarsi su un portale del ministero della Giustizia, utilizzando il nome di un carabiniere realmente esistente. Fra i tutorial c'erano anche quelli per preparare ordigni esplosivi artigianali estremamente dettagliati.

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