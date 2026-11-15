Microsoft down, l'interruzione dei servizi potrebbe essere costata 7 miliardi di dollari | È possibile richiedere un indennizzo?
Le possibilità di ottenere un risarcimento dipendono dalle specifiche condizioni contrattuali, dalle garanzie previste per il fermo dell'attività e dalle cause effettive dell'interruzione
© Istockphoto
Dopo oltre 24 ore di disservizi, Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei propri servizi, mettendo fine a uno dei più estesi blackout tecnologici degli ultimi tempi. L'interruzione, iniziata nella serata di giovedì 12 novembre e proseguita per tutta la giornata di venerdì 13, ha generato 7,4 milioni di segnalazioni su Downdetector, provenienti da oltre 70 Paesi.
Le stime parlano di circa 430 milioni di utenti potenzialmente coinvolti. A essere interessati sono stati circa 20 servizi dell'ecosistema Microsoft 365, tra cui Outlook, Teams e Copilot, strumenti ormai indispensabili per la gestione quotidiana di milioni di attività professionali. Un'interruzione che ha impedito a numerosi utenti di accedere alla posta elettronica, partecipare a riunioni online e utilizzare applicazioni fondamentali per il lavoro. Ma quanto ci è costata l'interruzione dei servizi? E, soprattutto, è possibile richiedere un indennizzo?
La causa del guasto: un'anomalia tecnica nella rete
Microsoft ha ricondotto l'incidente a un'anomalia verificatasi durante un precedente intervento di potenziamento della rete, diventata evidente soltanto in seguito a un aggiornamento più recente. L'azienda ha escluso collegamenti con attacchi informatici, attività dolose o malfunzionamenti riconducibili all'intelligenza artificiale, superando anche l'ipotesi iniziale di un improvviso aumento del traffico.
La società di Redmond ha dichiarato di aver individuato e risolto la causa dell'interruzione, impegnandosi inoltre a pubblicare un rapporto dettagliato sui risultati dell'indagine interna. Resta tuttavia un dato significativo: non è stato necessario un attacco hacker per provocare una paralisi su scala internazionale. È bastato un problema tecnico emerso durante un normale processo di aggiornamento infrastrutturale. Un episodio che dimostra quanto anche sistemi tecnologici estremamente sofisticati possano essere vulnerabili a errori e anomalie.
La conta dei danni: miliardi di produttività perduta
Una volta ripristinati i servizi, l'attenzione si è spostata sulle conseguenze economiche. Le stime disponibili evidenziano una differenza sostanziale tra le perdite assicurate, i possibili rimborsi riconosciuti da Microsoft e il danno complessivo subito dalle imprese. Secondo Morningstar DBRS, le perdite assicurate globali potrebbero collocarsi tra 100 e 400 milioni di dollari, mentre altre valutazioni, riportate dal Wall Street Journal, indicano una possibile forchetta tra 300 e 500 milioni. Si tratta di stime preliminari, condizionate anche dall'eventuale riconoscimento di crediti e compensazioni ai clienti.
Ben più elevato potrebbe essere il costo della produttività perduta. Secondo l'Anderson Economic Group, citato dalla Cnn, le perdite economiche complessive potrebbero raggiungere i 7 miliardi di dollari. Una cifra che comprende le ore di lavoro non effettuate, le attività rallentate, le transazioni interrotte e le opportunità commerciali sfumate. A queste si aggiungono le prime valutazioni sulle possibili compensazioni dirette di Microsoft, stimate tra 100 e 400 milioni di dollari secondo un'analisi di Evercore ISI.
Il nodo dei risarcimenti
Per le aziende colpite, recuperare le perdite effettivamente subite potrebbe essere complicato. Il problema principale è rappresentato dalle condizioni contrattuali e dalle limitazioni previste dalle coperture assicurative. Gli accordi sui livelli di servizio di Microsoft 365, secondo quanto riportato da Office Watch, prevedono come rimedio crediti sul canone di abbonamento, generalmente pari al 25%, 50% o 100%, in funzione della durata e delle condizioni dell'interruzione. Non si tratta di compensazioni automatiche e, soprattutto, non comprendono necessariamente il risarcimento delle vendite perse, dei mancati guadagni o dei costi straordinari sostenuti dalle imprese.
Anche le polizze assicurative possono presentare limitazioni. Alcune coprono esclusivamente gli attacchi informatici dolosi, escludendo i guasti tecnici; altre prevedono soglie temporali minime di interruzione, spesso pari ad almeno dodici ore, prima che possa scattare la copertura. È quindi fondamentale distinguere tra una polizza contro gli attacchi informatici e una copertura specifica per l'interruzione dell'attività, soprattutto quando il problema deriva da un fornitore tecnologico esterno.
In Italia il Codacons chiede indennizzi automatici
Anche in Italia si è aperto il dibattito sulle conseguenze economiche del blackout. Il Codacons ha chiesto il riconoscimento di indennizzi automatici per cittadini e imprese coinvolte, sottolineando come anche poche ore di indisponibilità dei servizi digitali possano determinare rallentamenti produttivi, ritardi nelle consegne, occasioni di vendita perse e difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela. Sul fronte dei ristori si delineano due possibili percorsi: da una parte i crediti o i rimborsi previsti dagli accordi contrattuali con Microsoft, dall'altra l'eventuale attivazione delle coperture assicurative stipulate dalle aziende.
Come ha spiegato l'avvocato esperto di diritti digitali, Nicola Fabiano, al Sole 24 Ore, una polizza cyber può coprire i costi derivanti da un incidente, ma non elimina gli obblighi di sicurezza e gli eventuali obblighi di notifica che restano in capo all'impresa. Inoltre, le sanzioni amministrative previste dalla normativa italiana non sono assicurabili. Dichiarazioni inesatte od omissioni rilevanti sulle misure di sicurezza adottate potrebbero persino comportare una riduzione o la perdita dell'indennizzo. Anche le possibilità di ottenere un risarcimento dipendono dunque dalle specifiche condizioni contrattuali, dalle garanzie previste per il fermo dell'attività e dalle cause effettive dell'interruzione.
Il rischio del sistema, quando un unico fornitore blocca migliaia di imprese
Al di là delle singole perdite economiche, il blackout ha riportato al centro una questione strutturale: la crescente dipendenza dell'economia mondiale da un numero ristretto di grandi fornitori tecnologici. Microsoft 365 conta oltre 450 milioni di abbonamenti commerciali a pagamento e genera ricavi trimestrali nell'ordine di decine di miliardi di dollari. Una dimensione che rende evidente quanto un singolo problema infrastrutturale possa propagarsi rapidamente in settori e organizzazioni molto diversi. Le conseguenze non riguardano soltanto gli uffici e le attività commerciali. L'interruzione ha evidenziato le difficoltà che possono emergere anche nei servizi essenziali, dagli ospedali alle scuole, dai tribunali alle forze dell'ordine.
Negli Stati Uniti, in Colorado, il blocco dei sistemi di pagamento online delle cauzioni ha persino costretto alcune persone a recarsi fisicamente presso i centri di detenzione per effettuare i versamenti necessari alla scarcerazione. È il cosiddetto rischio di concentrazione tecnologica: quando migliaia di organizzazioni utilizzano la stessa infrastruttura, un singolo incidente può produrre conseguenze simultanee su scala internazionale. Un problema che riguarda anche il mercato assicurativo, chiamato a ripensare i propri modelli di valutazione del rischio, i limiti di indennizzo e la gestione delle esposizioni aggregate.