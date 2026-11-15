Le stime parlano di circa 430 milioni di utenti potenzialmente coinvolti. A essere interessati sono stati circa 20 servizi dell'ecosistema Microsoft 365, tra cui Outlook, Teams e Copilot, strumenti ormai indispensabili per la gestione quotidiana di milioni di attività professionali. Un'interruzione che ha impedito a numerosi utenti di accedere alla posta elettronica, partecipare a riunioni online e utilizzare applicazioni fondamentali per il lavoro. Ma quanto ci è costata l'interruzione dei servizi? E, soprattutto, è possibile richiedere un indennizzo?