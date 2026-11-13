Microsoft, le misure per risolvere falle Outlook non funzionano "come previsto"

In un messaggio diffuso su X Microsoft ha fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali su Outlook riscontrati nelle ultime ore non stanno andando "come atteso" e che sta valutando soluzioni alternative."Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico", ha fatto sapere il colosso americano.
I problemi con i servizi Microsoft
Nelle ultime ore un'interruzione su vasta scala ha colpito le piattaforme Microsoft, tra cui Outlook; molti utenti hanno riscontrato difficoltà nell'utilizzo dei propri account di posta elettronica e altri errori all'interno della suite di applicazioni del colosso tecnologico. Giovedì 12 novembre, quasi 130.000 utenti hanno segnalato su Downdetector – portale che monitora i disservizi – problemi di accesso a Outlook. Da allora il numero di nuove segnalazioni è diminuito, sebbene le difficoltà persistano. Anche in diverse aree dell'Asia, nella mattinata di venerdì 13, sono stati riscontrati problemi con le piattaforme Microsoft. Altri utenti hanno segnalato disservizi riguardanti Teams, l'applicazione di messaggistica aziendale di Microsoft, nonché l'assistente basato su intelligenza artificiale Copilot e i servizi più ampi di Microsoft 365. Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi.