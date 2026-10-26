Microsoft ha messo a punto un piano di incentivi per l'esodo volontario anticipato fino a circa 60mila dipendenti negli Stati Uniti, in Canada, in India e nel Regno Unito. Il gruppo di Redmond sta incrementando gli investimenti nei data center per far fronte all'elevata domanda legata all'intelligenza artificiale, fornendo servizi cloud ad aziende come Anthropic, OpenAI e molte altre, mettendo allo stesso sotto pressione le finanze del gruppo. Ad aprile, l'azienda aveva già annunciato un primo programma di pensionamento volontario, al quale poteva accedere circa il 7% dei dipendenti negli Stati Uniti.



