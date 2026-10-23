Grecia, social vietati ai minori di 15 anni dal 2027: approvata la legge in Parlamento

A difendere la nuova normativa è stato il ministro per la Governance digitale e l'intelligenza artificiale, Dimitris Papastergiou, che l'ha definita una "soluzione necessaria, efficace e proporzionata, compatibile con il diritto dell'Unione europea". "Sarebbe molto facile non fare nulla e limitarsi ad attendere una normativa europea 'perfetta'. Ma la sfida è proprio questa: i bambini sono ogni giorno sempre più immersi nel mondo online. Credo che un governo responsabile debba agire; è un suo dovere", ha dichiarato Papastergiou. Il ministro ha paragonato il nuovo divieto alle misure già adottate in Grecia per limitare l'accesso dei più giovani ad alcolici e prodotti del tabacco.