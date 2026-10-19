Sei migranti, tra cui un neonato, hanno perso la vita quando la loro imbarcazione è entrata in collisione con la fiancata di un mezzo della polizia portuale al largo dell'isola greca di Lesbo, nel Mar Egeo; la notizia è stata resa nota dalla guardia costiera. "Un uomo, 4 donne e un neonato sono stati rinvenuti privi di vita; 8 sono sopravvissuti", ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp la polizia portuale. Un secondo episodio a 3,7 miglia da Samo: "L'imbarcazione dei migranti è affondata e 6 persone sono state recuperate prive di vita, mentre 14 sono sopravvissute", ha precisato una responsabile della guardia costiera.