in tutto 12 morti in Grecia

Migranti, collisione nell'Egeo con nave della guardia costiera: un neonato tra le sei vittime

Al largo di Lesbo e di Samo sono deceduti in tutto in 12. Ventidue le persone tratte in salvo

19 Ott 2026 - 09:14
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© Afp

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Sei migranti, tra cui un neonato, hanno perso la vita quando la loro imbarcazione è entrata in collisione con la fiancata di un mezzo della polizia portuale al largo dell'isola greca di Lesbo, nel Mar Egeo; la notizia è stata resa nota dalla guardia costiera. "Un uomo, 4 donne e un neonato sono stati rinvenuti privi di vita; 8 sono sopravvissuti", ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp la polizia portuale. Un secondo episodio a 3,7 miglia da Samo: "L'imbarcazione dei migranti è affondata e 6 persone sono state recuperate prive di vita, mentre 14 sono sopravvissute", ha precisato una responsabile della guardia costiera.

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