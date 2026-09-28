Ceuta, il prefetto si dimette due mesi dopo gli ingressi di massa di migranti

"Ho sofferto una costante campagna di intimidazioni e ho perfino ricevuto una corona funebre alla Delegazione del governo. Questa è violenza e ha colpito anche i miei familiari e amici. Sono di Ceuta e questa città mi fa soffrire" ha denunciato il prefetto nel confermare le dimissioni. In dichiarazioni ai media nell'exclave spagnola in Marocco, in cui non ha ammesso domande, il prefetto ha confermato che lascia anche "tutti gli incarichi organici", anche come responsabile del Partito socialista nella città autonoma, e "la politica". Perez Triano ha criticato i partiti che dalla crisi migratoria a Ceuta "vogliono trarre benefici", in riferimento al Partito Popolare e alla forza di estrema destra Vox. "La cosa peggiore di questa tappa è stata lavorare in un ambiente molto ostile e vedere come alcuni abbiano preferito trarre benefici dalla situazione. Ceuta merita di essere una questione di Stato e non uno scenario per calcoli elettorali", ha affermato.