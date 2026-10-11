Naufragio al largo di Gibuti: almeno 109 morti e oltre 116 dispersi

Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi al largo di Gibuti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'Onu. Secondo quanto riferito da alcuni dei sopravvissuti, l'imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta vicino a Guhere, a nord della città di Obock. Lo ha riferito in un comunicato dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), le cui squadre sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.