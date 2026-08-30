Cipro, traghetto si ribalta: almeno sette morti | I superstiti: "Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro"

Le operazioni di recupero, scrivono i media locali, sono ancora in corso. Nella zona sono state dispiegate quattro navi della Guardia costiera turco-cipriota e cinque della Guardia costiera turca, insieme a due elicotteri e alla nave passeggeri Akgunler 3. La Marina militare turca ha inoltre inviato altre sei unità navali a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso. "Insieme alla guardia costiera, il nostro personale si è precipitato sul posto - ha affermato Ustel - chiunque avesse una barca è andato a prestare soccorso. Le nostre squadre mediche sono pronte e abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari". Le immagini drammatiche trasmesse dalla televisione turca mostrano il traghetto capovolto in acqua, con persone che indossavano i giubbotti di salvataggio sulla sua chiglia arancione. Il tempo era soleggiato, ma il mare era mosso e le condizioni hanno complicato le operazioni di soccorso.