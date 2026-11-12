Problemi con i servizi Microsoft nel mondo, compreso Outlook
Il tweet dell'azienda: "Una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in diverse regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività"
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I servizi Microsoft, compreso il noto sistema per la posta elettronica Outlook, stanno avendo numerosi problemi in tutto il mondo. Lo conferma la società sui suoi profili social, dopo le molte segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. "Mentre lavoriamo per mitigare l'impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica".
Il tweet dell'azienda
"Stiamo esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi di accesso alle caselle di posta di Exchange Online tramite diversi metodi di connessione in America", comunica ancora l'azienda su Microsoft. "Abbiamo rilevato - si legge ancora sul profilo X di Microsoft 365 - che una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in diverse regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività".
We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
"Something went wrong" e Outlook non si apre
"Something went wrong", ovvero "Qualcosa è andato storto" e uno dei sistemi mail più utilizzati al mondo, Outlook, non si apre. Un down che va avanti da qualche ora e, mentre l'azienda indaga, non solo non si riescono a inviare e ricevere messaggi di posta, ma nemmeno ad accedervi. Le segnalazioni crescono di minuto in minuto e, va precisato, che non è solo Outlook a essere andata in down, bensì tutti i programmi di Microsoft 365 stanno subendo malfunzionamenti: Teams, Copilot e tutti gli strumenti professionali al momento non sono disponibili.