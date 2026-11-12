Problemi con i servizi Microsoft nel mondo, compreso Outlook

"Something went wrong", ovvero "Qualcosa è andato storto" e uno dei sistemi mail più utilizzati al mondo, Outlook, non si apre. Un down che va avanti da qualche ora e, mentre l'azienda indaga, non solo non si riescono a inviare e ricevere messaggi di posta, ma nemmeno ad accedervi. Le segnalazioni crescono di minuto in minuto e, va precisato, che non è solo Outlook a essere andata in down, bensì tutti i programmi di Microsoft 365 stanno subendo malfunzionamenti: Teams, Copilot e tutti gli strumenti professionali al momento non sono disponibili.