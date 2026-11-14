Microsoft down, cosa è successo e perché il problema riguarda tutti

Nessun cyberattacco. Microsoft, sul blackout che ha colpito Outlook e Teams, è stata chiara: "Possiamo confermare che non ci sono indicazioni che si tratti del risultato di attività malevole o informatiche. I nostri team stanno esaminando cosa è successo e come possiamo prevenire problemi simili in futuro". Quanto è accaduto sarebbe invece da attribuire a un "problema tecnico" causato da un "upgrade della capacità di rete". Ma in che senso? A spiegare nel dettaglio cosa è successo è James Ferryman, docente del dipartimento di Informatica all'Università di Reading.