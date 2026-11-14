Microsoft down, cosa è successo e perché il problema riguarda tutti

Il blackout di Microsoft
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L'interruzione di Outlook e Teams sarebbe stata causata da un sovraccarico dei server durante un aggiornamento della rete. L'esperto: "Rischi legati alla dipendenza da pochi grandi provider digitali"
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Nessun cyberattacco. Microsoft, sul blackout che ha colpito Outlook e Teams, è stata chiara: "Possiamo confermare che non ci sono indicazioni che si tratti del risultato di attività malevole o informatiche. I nostri team stanno esaminando cosa è successo e come possiamo prevenire problemi simili in futuro". Quanto è accaduto sarebbe invece da attribuire a un "problema tecnico" causato da un "upgrade della capacità di rete". Ma in che senso? A spiegare nel dettaglio cosa è successo è James Ferryman, docente del dipartimento di Informatica all'Università di Reading.
"Microsoft ha comunicato che la parte dei suoi server che gestisce le connessioni sicure era sovraccarica e, una volta che ciò accade, il server smette semplicemente di rispondere - ha detto Ferryman alla Bbc -. Il problema è che questo tipo di fallimento si amplifica a dismisura. Se un server si guasta, il suo lavoro viene trasferito al successivo e, nel frattempo, un numero enorme di telefoni e computer portatili continua a tentare di riconnettersi". Per risolvere il guasto serve tempo, perché "non si può riattivare tutto in una volta. Bisogna farlo gradualmente". Al termine delle verifiche, Microsoft pubblicherà un rapporto completo sull'incidente.
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Le difficoltà tecniche legate al ripristino dei servizi sono amplificate dalle azioni involontarie degli utenti. In caso di un'interruzione su larga scala, come quella che ha coinvolto Microsoft, il ripetuto tentativo di inviare e-mail può contribuire ad appesantire i sistemi, rallentando così il processo di ripristino.
"Quando ci sono problemi del genere così diffusi, l'azienda deve spostare una grossa mole di informazioni da un data center all'altro", spiega all'Ansa Alex Crapelli, consulente specializzato in hardware e componenti tecnici per le aziende. Secondo l'esperto, quando si interrompono le operazioni di uno o più server nei data center, una delle soluzioni è quella di trasferire i dati da un luogo all'altro. Questo comporta dei tempi tecnici che non possono essere sottovalutati. "Anzi, se milioni di utenti provano a inviare le email che non riescono a partire, l'operazione crea una coda di attività che non fa altro che rallentare il recupero - afferma Crapelli -. Alla fine dell'emergenza, "tutto torna nuovamente su server Microsoft", afferma.
Come spiega Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza, il blackout di Microsoft fa tornare in auge una vecchia questione: il fatto che milioni di utenti sono tecnologicamente indipendenti da un numero ristretto di grandi provider, le cui infrastrutture supportano ormai una parte significativa delle attività quotidiane di aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni di ogni settore. Il problema vero, sottolinea Paganini all'Ansa, "non riguarda soltanto l'indisponibilità di un singolo servizio, ma la possibile propagazione dei disservizi verso tutte le organizzazioni che dipendono da esso, comprese quelle che erogano servizi fondamentali".
"Questi episodi evidenziano un rischio sistemico: la concentrazione di servizi digitali, piattaforme cloud e strumenti di collaborazione nelle mani di pochi operatori crea punti di dipendenza comuni, il cui malfunzionamento può avere conseguenze su scala internazionale - aggiunge Paganini -. È un tema che va affrontato anche in termini di resilienza e sovranità digitale. Non significa necessariamente rinunciare ai grandi provider, ma evitare che un problema tecnico od operativo presso un singolo operatore possa mettere in difficoltà intere filiere economiche e servizi pubblici". Per Paganini, servono quindi "strategie di continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori e capacità concreta di garantire servizi alternativi quando l'infrastruttura principale non è disponibile".