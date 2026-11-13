Servizi Microsoft in down, Pierluigi Paganini: "Dimostrazione dei rischi legati alla concentrazione dei servizi digitali"
Secondo l'esperto di cybersicurezza servono strategie di continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori
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Con il disservizio dei software di Microsoft moltissime aziende e istituzioni stanno vivendo una situazione di blocco quasi totale. Ciò che preoccupa, però, è che milioni di utenti siano tecnologicamente indipendenti da un numero ristretto di grandi provider, le cui infrastrutture supportano ormai una parte significativa delle attività quotidiane di aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni di ogni settore. Lo dice all'Ansa Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza.
"Non possiamo escludere che quanto sta accadendo stia quantomeno rallentando processi e attività, fino ad arrivare, in alcuni casi, a interromperli. Il problema, infatti, non riguarda soltanto l'indisponibilità di un singolo servizio, ma la possibile propagazione dei disservizi verso tutte le organizzazioni che dipendono da esso, comprese quelle che erogano servizi fondamentali" ha dichiarato Paganini.
"Questi episodi - prosegue - evidenziano un rischio sistemico: la concentrazione di servizi digitali, piattaforme cloud e strumenti di collaborazione nelle mani di pochi operatori crea punti di dipendenza comuni, il cui malfunzionamento può avere conseguenze su scala internazionale. È un tema che va affrontato anche in termini di resilienza e sovranità digitale. Non significa necessariamente rinunciare ai grandi provider, ma evitare che un problema tecnico o operativo presso un singolo operatore possa mettere in difficoltà intere filiere economiche e servizi pubblici. Servono quindi strategie di continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori e capacità concreta di garantire servizi alternativi quando l'infrastruttura principale non è disponibile", conclude.