"Questi episodi - prosegue - evidenziano un rischio sistemico: la concentrazione di servizi digitali, piattaforme cloud e strumenti di collaborazione nelle mani di pochi operatori crea punti di dipendenza comuni, il cui malfunzionamento può avere conseguenze su scala internazionale. È un tema che va affrontato anche in termini di resilienza e sovranità digitale. Non significa necessariamente rinunciare ai grandi provider, ma evitare che un problema tecnico o operativo presso un singolo operatore possa mettere in difficoltà intere filiere economiche e servizi pubblici. Servono quindi strategie di continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori e capacità concreta di garantire servizi alternativi quando l'infrastruttura principale non è disponibile", conclude.