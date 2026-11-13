Con il Microsoft down Euronext chiede alle società quotate di usare il telefono
Il circuito di Borse, che comprende anche Borsa Italiana, invita a telefonare dopo il malfunzionamento di Outlook. I disservizi, anche su Copilot e Teams, colpiscono milioni di clienti in tutto il mondo
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Il down mondiale di Microsoft si ripercuote anche sui mercati azionari europei. Euronext, il circuito che gestisce le Borse di Parigi, Bruxelles, Lisbona, Amsterdam, Oslo, Atene e Milano, nella mattinata di oggi, ha invitato le società quotate a utilizzare il telefono per comunicare informazioni societarie, dopo l'interruzione del servizio di posta elettronica Outlook di Microsoft.
CONTATTO TELEFONICO
"I team Euronext responsabili delle operazioni societarie e delle quotazioni stanno attualmente riscontrando un'interruzione delle comunicazioni via email e non sono in grado di ricevere messaggi", ha dichiarato in un comunicato societario l’azienda. Per le questioni urgenti relative a sospensioni, gestione delle operazioni societarie, notifiche sulle partecipazioni rilevanti a Oslo, MyEuronext o Newspoint, si invitano gli emittenti e i loro agenti a contattare telefonicamente il gestore della Borsa interessata", ha aggiunto. Euronext ha invitato gli utenti di MyEuronext a telefonare tramite cellulare e a utilizzare l'autenticazione a due fattori.
ONDATA DI DISSERVIZI
L'interruzione dei servizi Microsoft, tra cui Outlook, Teams e Copilot, ha colpito milioni di clienti in tutto il mondo. Secondo Downdetector, piattaforma che monitora i disservizi online, l'interruzione si è estesa a livello globale nel giro di un'ora a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre, coinvolgendo i prodotti Microsoft in 74 paesi. Il problema ha interessato utenti nelle Americhe e in alcune aree di Europa, Asia e Africa, e tra i paesi colpiti c’è anche la Nuova Zelanda.
MICROSOFT ESCLUDE ATTACCO HACKER
Intanto, dopo oltre 16 ore in down, il gruppo tecnologico Usa annuncia "risultati positivi per la stabilità dei server". In un nuovo aggiornamento sulla pagina dedicata allo stato dei prodotti Microsoft 365 (Business o Enterprise), la società fondata da Bill Gates spiega di aver messo una toppa al sistema per “l'autenticazione e il routing" e di essere impegnata nel “monitorare la situazione”. L’azienda ribadisce di non ritenere che l'interruzione sia causata da un attacco hacker. "Al momento non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che abbia provocato questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con la massima urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione. Una volta risolto il problema, forniremo dettagli esaustivi sulla causa scatenante, sulle misure di difesa adottate e su altri aspetti rilevanti all'interno di un rapporto post-incidente" dicono dagli Stati Uniti.