Con il Microsoft down Euronext chiede alle società quotate di usare il telefono

CONTATTO TELEFONICO

"I team Euronext responsabili delle operazioni societarie e delle quotazioni stanno attualmente riscontrando un'interruzione delle comunicazioni via email e non sono in grado di ricevere messaggi", ha dichiarato in un comunicato societario l’azienda. Per le questioni urgenti relative a sospensioni, gestione delle operazioni societarie, notifiche sulle partecipazioni rilevanti a Oslo, MyEuronext o Newspoint, si invitano gli emittenti e i loro agenti a contattare telefonicamente il gestore della Borsa interessata", ha aggiunto. Euronext ha invitato gli utenti di MyEuronext a telefonare tramite cellulare e a utilizzare l'autenticazione a due fattori.