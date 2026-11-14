Microsoft, ripristinati tutti i servizi dopo il blackout globale

A partire dalla serata di giovedì 12 novembre i servizi Microsoft, compreso il noto sistema per la posta elettronica Outlook, hanno avuto numerosi problemi in tutto il mondo. A confermarlo, dopo le prime segnalazioni, era stata la stessa società sui suoi profili social. Per comprendere meglio la portata del problema, non legato ad attacchi hacker, basti pensare che ha messo in ginocchio compagnie aeree, come nel caso di Air India e IndiGo, ma anche il servizio sanitario nazionale britannico e, in Olanda, i disservizi hanno coinvolto amministrazioni comunali e provinciali, tribunali, università e mezzi di informazione.