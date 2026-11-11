Frigoriferi, monitor e telecamere: così gli attacchi hacker entrano nelle case sfruttando la domotica | "L'arma più letale è l'IA"

"Dobbiamo aggiornare le nostre strategie per affrontare un panorama sempre più complesso", ha esortato Lepassaar davanti all'emiciclo europeo. Perché se è vero che la maggior parte dei Paesi Ue ha un livello maturo di cybersicurezza (con una media di 71,53 punti su 100 nell'indice dell'Enisa), l'Ue rimane esposta e le minacce sono "significative". A pesare sono soprattutto i progressi dell'intelligenza artificiale. I modelli più avanzati, come Mythos 5, possono individuare e sfruttare le vulnerabilità in tempi rapidissimi. E dalla parte di chi cerca di difendersi, c'è una carenza strutturale di esperti che sian in grado di comprendere e sfruttare al meglio queste tecnologie. Per dirla con il direttore dell'Enisa: "C'è un doppio divario di competenze".