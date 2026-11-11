Frigoriferi, monitor e telecamere: così gli attacchi hacker entrano nelle case sfruttando la domotica | "L'arma più letale è l'IA"
Il direttore dell'Enisa, Juhan Lepassaar, ha sottolineato il doppio divario di competenze sull'IA: "Le minacce si nascondono negli elettrodomestici"
© Tgcom24
Dai frigoriferi dei supermercati a quelli di casa, per gli hacker è un gioco da ragazzi. E così router, telecamere di sorveglianza, monitor interni ed elettrodomestici di ogni tipo. Gli attacchi cyber, ormai all'ordine del giorno in Europa, si fanno sempre più sofisticati e le case sempre più "intelligenti" porgono loro il fianco. Il Vecchio Continente non rimane inerme, anzi sta cercando di muoversi. Ma i ritmi e l'evoluzione permessi dall'intelligenza artificiale condannano i governi e le aziende a rincorrere sempre i cyber pirati e ad "aggiornarsi" quando i criminali sono già un passo oltre.
L'arma della domotica e i possibili obiettivi degli hacker
L'allarme è stato lanciato dal direttore dell'Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), Juhan Lepassaar, che ha presentato martedì al Parlamento europeo il rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell'Ue. Al momento sembrano numerose le armi nell'arsenale degli hacker, molti meno gli scudi a disposizione di chi vuole proteggere i propri dati (o i propri alimenti). A fornire una facile scorciatoia fin dentro le nostre case, ad esempio, ci starebbe pensando la domotica, che tramite la connessione alla rete Internet e ai device elettronici garantisce una linea diretta che i cyber criminali possono sfruttare. Ma nel mirino dei "pirati della tastiera" ci sono anche impianti di sicurezza, climatizzazione, distribuzione di acqua, gas ed energia. O, più in grande, strutture sanitarie e reti idriche.
Il doppio divario causato dall'intelligenza artificiale
"Dobbiamo aggiornare le nostre strategie per affrontare un panorama sempre più complesso", ha esortato Lepassaar davanti all'emiciclo europeo. Perché se è vero che la maggior parte dei Paesi Ue ha un livello maturo di cybersicurezza (con una media di 71,53 punti su 100 nell'indice dell'Enisa), l'Ue rimane esposta e le minacce sono "significative". A pesare sono soprattutto i progressi dell'intelligenza artificiale. I modelli più avanzati, come Mythos 5, possono individuare e sfruttare le vulnerabilità in tempi rapidissimi. E dalla parte di chi cerca di difendersi, c'è una carenza strutturale di esperti che sian in grado di comprendere e sfruttare al meglio queste tecnologie. Per dirla con il direttore dell'Enisa: "C'è un doppio divario di competenze".
Lepassaar: "Dopo anni di tranquillità, ora la minaccia è dentro casa"
Il rapporto individua una serie di priorità per l'Ue: rendere più efficace l'applicazione delle norme, migliorare la gestione delle crisi, proteggere le infrastrutture critiche e ridurre i rischi lungo le catene di approvvigionamento. Ma è necessario, secondo Lepassaar, un cambio ancor più profondo: "La popolazione europea è abituata da lunghi anni a tranquillità e serenità. Ora deve fare i conti con una minaccia che può arrivare da un frigorifero. La criminalità è spesso più evoluta di chi è costretto a difendersi".