Allarme in tutta europa

Cresce l'allerta per i cyberattacchi, l'Europol convoca un vertice

Riunione attesa per la prossima settimana: le polizie dei Paesi coinvolti porteranno elementi sui recenti attacchi informatici

07 Nov 2026 - 18:04
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Sale l'allerta per i cyberattacchi in tutta Europa. Per la prossima settimana Europol ha convocato una riunione investigativa con le forze dei polizia di tutti i Paesi coinvolti negli ultimi attacchi informatici che hanno colpito infrastrutture civili come aeroporti, supermercati, istituti sanitari e dei trasporti. Anche in Italia, colpita in questi giorni da attacchi hacker e falsi allarmi bomba via mail su numerosi voli aerei, si stanno raccogliendo elementi che verranno quindi condivisi a livello europeo per contrastare quella che, a tutti gli effetti, è diventata una guerra invisibile.

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