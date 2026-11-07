Cresce l'allerta per i cyberattacchi, l'Europol convoca un vertice

Sale l'allerta per i cyberattacchi in tutta Europa. Per la prossima settimana Europol ha convocato una riunione investigativa con le forze dei polizia di tutti i Paesi coinvolti negli ultimi attacchi informatici che hanno colpito infrastrutture civili come aeroporti, supermercati, istituti sanitari e dei trasporti. Anche in Italia, colpita in questi giorni da attacchi hacker e falsi allarmi bomba via mail su numerosi voli aerei, si stanno raccogliendo elementi che verranno quindi condivisi a livello europeo per contrastare quella che, a tutti gli effetti, è diventata una guerra invisibile.