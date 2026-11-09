Cyberattacco alla Direzione antimafia: "Dati in vendita sul dark web" | Ma non c'è una conferma
Secondo una ricostruzione che circola sui social, potrebbero essere stati sottratti 220 megabyte di materiale: l'hacker avrebbe chiesto un riscatto
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Una serie di verifiche sono in corso alla Direzione investigativa antimafia su un possibile attacco hacker che avrebbe interessato la struttura. Al momento i tecnici sono al lavoro e non c'è ancora una conferma che ci sia stata una effettiva compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti. Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbe tuttavia in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbe stato sottratto dai database dell'organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata.
Sempre secondo quanto circola sui social, a vendere le informazioni sarebbe un utente con lo pseudonimo "Weykofa". Nei circa 300 file contenuti nel presunto archivio sottratto ci sarebbero le informazioni relative a oltre una ventina di gruppi della criminalità organizzata, atti d'indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l'Ue. L'hacker avrebbe chiesto un riscatto in bitcoin. Sui social è stata anche diffusa una sorta di rivendicazione con degli screenshot della homepage del sito Dia.