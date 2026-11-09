Cyberattacco alla Direzione antimafia: "Dati in vendita sul dark web" | Ma non c'è una conferma

Una serie di verifiche sono in corso alla Direzione investigativa antimafia su un possibile attacco hacker che avrebbe interessato la struttura. Al momento i tecnici sono al lavoro e non c'è ancora una conferma che ci sia stata una effettiva compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti. Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbe tuttavia in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbe stato sottratto dai database dell'organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata.