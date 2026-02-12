Bari, 12 militanti di Casapound condannati per riorganizzazione del partito fascista

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di Casapound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per 5 anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione; agli altri sette 2 anni e 6 mesi. Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato 8 giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.