Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
A UN'INIZIATIVA ELETTORALE A NAPOLI

Cori fascisti di Parma, Crosetto: "Quelle persone vanno prese a calci"

"Nulla a che fare con Fratelli d'Italia, quelli vanno mandati via"

01 Nov 2025 - 11:49
© Da video

© Da video

Da Napoli il ministro della Difesa Guido Crosetto condanna con forza i cori di matrice fascista nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, immortalati in un video girato nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre. "Quei cori si commentano da soli - afferma -. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Crosetto ha commentato la vicenda a margine di un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali, Edmondo Cirielli. 

Leggi anche

Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede giovanile di Fratelli d'Italia: è polemica | Donzelli: "Sezione già commissariata, da noi chi sbaglia paga"

Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra fanno il saluto romano al "rito del presente"

Donzelli aveva già detto: "Federazione di Parma commissariata"

 Sulla vicenda era già intervenuto il deputato Giovanni Donzelli, che aveva detto: "Da noi chi sbaglia paga. Abbiamo già provveduto a commissariare la federazione di Parma ben prima che il video venisse pubblicato". 

Leggi anche

Centinaia di saluti romani per Acca Larentia: il caso finisce in Parlamento | La Digos invierà un'informativa in Procura

Acca Larentia, identificate almeno 100 persone dalla Digos per i saluti romani | Piantedosi a Schlein: "Governi Pd non hanno mai sciolto i gruppi eversivi"

Ti potrebbe interessare

guido crosetto
fascisti

Sullo stesso tema