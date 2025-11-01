Cori fascisti di Parma, Crosetto: "Quelle persone vanno prese a calci"

Da Napoli il ministro della Difesa Guido Crosetto condanna con forza i cori di matrice fascista nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, immortalati in un video girato nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre. "Quei cori si commentano da soli - afferma -. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Crosetto ha commentato la vicenda a margine di un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali, Edmondo Cirielli.