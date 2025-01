Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra fanno il saluto romano al "rito del presente"

Sull'eccidio interviene il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, che, dopo aver partecipato alla commemorazione, dichiara: "A 47 anni di distanza noi non dimentichiamo il sacrificio di Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni, vittime innocenti dell'odio e della violenza politica. La strage di Acca Larentia rappresenta una delle pagine più buie e tristi della nostra storia. Continueremo a tenere vivo il ricordo di questi giovani onorando la loro memoria e continuando a chiedere verità e giustizia per far luce su questa tragica vicenda. Mi auguro che al di là delle polemiche dal Campidoglio si trovi la forza per far sì che questa strage sia parte di una memoria condivisa anche con l'apposizione di una lapide istituzionale che ricordi senza pregiudizi di parte la verità su quanto accaduto".