Anziana investita e uccisa a Pistoia: la nuora assiste e muore anche lei

Il sinistro è avvenuto verso le 18 del giorno di Santo Stefano. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone, ha investito l'anziana. La congiunta, che la stava accompagnando e si trovava a pochissima distanza, è caduta esanime senza essere stata direttamente coinvolta dall'impatto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica, ma i tentativi di rianimazione per entrambe le donne sono stati vani. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso ed è attualmente molto provato. La Polizia Municipale ha transennato l'area per effettuare i rilievi e chiarire l'esatta posizione di veicolo e vittime al momento del sinistro. I familiari e i parenti sono stati avvisati e sono accorsi sul posto. La vicenda sta suscitando molto sconcerto e dispiacere in tutta la città.

