Pisa, anni di chemio su una paziente ma il tumore non c'era: condannata l'Azienda ospedaliera

Dopo un tentativo di conciliazione non riuscito, la paziente ha chiamato a rispondere dell'operato la Aoup davanti al giudice civile di Pisa, ma l'azienda sanitaria si è difesa affermando che si trattava di un quadro clinico complesso difficile da diagnosticare e rivendicando la correttezza della terapia praticata. Ma la consulenza tecnica disposta dal tribunale ha stabilito che non vi fosse necessità di curare la paziente in quel modo perché l'ipotesi di linfoma non era avvalorata né dai risultati di esami e visite né dai sintomi lamentati dalla paziente.