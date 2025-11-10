Malasanità, giovane a rischio embolia senza visita: "Non riesco a prenotare"

L’inviata di "Fuori dal Coro" raggiunge a Novara Denise, affetta da una malattia rara, per raccogliere la sua denuncia
© Da video
"È da quasi due mesi che ci provo, ma non trovo mai posto". Con queste parole, Denise, 36 anni, residente a Novara, denuncia davanti alle telecamere di "Fuori dal Coro" un nuovo caso di malasanità, legato all’impossibilità di accedere a una visita urgente nonostante un quadro clinico delicatissimo.
La donna, infatti, è considerata a rischio di embolia polmonare e avrebbe bisogno di un monitoraggio notturno che, però, continua a non riuscire a prenotare tramite il sistema sanitario pubblico.
Come racconta all’inviata del programma, la frustrazione cresce quando scopre che la stessa prestazione risulta immediatamente disponibile a regime privato: "A pagamento, il giorno dopo c'era posto. Invece, senza pagamento, le date non c’erano".
Denise convive con una malattia rara che provoca improvvise perdite di equilibrio e un gonfiore rapido al volto e al collo, sintomi che rendono indispensabile un controllo clinico costante.
"Ti vedi peggiorare, giorno per giorno", afferma, lasciando trapelare tutta la preoccupazione per la sua situazione. "Io, ogni notte - oltre all’embolia polmonare - rischio un collasso respiratorio". Una consapevolezza che trasforma ogni attesa in un peso enorme: "Quando ti dicono che ogni notte potresti morire, come fai ad andare a dormire la sera?".