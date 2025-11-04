Lecce, Asl replica alla bambina che attende da 8 mesi esito esami: "Tempi normali"

La paziente, precisa l'Asl, è già in carico presso il Centro di Reumatologia Pediatrica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove vengono seguiti centinaia di bambini e ragazzi affetti da patologie croniche o rare di ambito reumatologico e immunologico. L'assistenza è organizzata attraverso un modello multidisciplinare che coinvolge diverse unità specialistiche dell'ospedale, in stretta collaborazione con il territorio e con le associazioni di volontariato. Questo approccio integrato, sottolinea l'Azienda, ha contribuito a ridurre la migrazione sanitaria e a valorizzare la qualità delle cure nel Sud Italia.