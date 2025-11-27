Ambulanze in ritardo di oltre 20 minuti in 41 Asl italiane: record negativo per Vibo Valentia

Per le protesi d'anca entro 180 giorni, le performance migliori superano il 94% al San Giovanni di Roma, agli Spedali Civili di Brescia e all'Aou di Padova; peggiori a Catanzaro, Cagliari e Brotzu. Per gli interventi oncologici della mammella entro 30 giorni, al top Ao Pisana, Modena e Verona; ritardi maggiori al Brotzu, a Cagliari e a Perugia, con valori inferiori al 20%. Per i tumori del colon entro 30 giorni, primeggiano Spedali Civili di Brescia, Padova e San Gerardo; dati negativi per Ao Papardo, Dulbecco e Cannizzaro di Catania.