Anguillara, parla il nuovo compagno di Federica: "Quando non ha risposto al telefono ho capito"

"Ci sentivamo spesso, anche tutti i giorni. Più volte al giorno. E lei rispondeva sempre". È la mattina del 9 gennaio quando, dall'ufficio della società marittima nelle Marche dove lavora, il 47enne prova a contattare Federica Torzullo. Una volta, due volte, poi ancora. Il telefono squilla a vuoto. Per lui, che da qualche mese aveva una relazione con la 41enne di Anguillara, quel silenzio suona come un allarme. "Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era normale, perché rispondeva sempre", ha raccontato ai carabinieri che indagano sull'omicidio di Federica, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella villetta dove vivevano con il figlio di dieci anni. La sua testimonianza è stata una delle prime raccolte quando la donna era solo scomparsa.