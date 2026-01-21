Anguillara, parla il nuovo compagno di Federica: "Quando non ha risposto al telefono ho capito"

L'impiegato 47enne con cui la vittima aveva una relazione da qualche mese racconta ai carabinieri le ore di angoscia dopo la scomparsa
© Ansa
"Ci sentivamo spesso, anche tutti i giorni. Più volte al giorno. E lei rispondeva sempre". È la mattina del 9 gennaio quando, dall'ufficio della società marittima nelle Marche dove lavora, il 47enne prova a contattare Federica Torzullo. Una volta, due volte, poi ancora. Il telefono squilla a vuoto. Per lui, che da qualche mese aveva una relazione con la 41enne di Anguillara, quel silenzio suona come un allarme. "Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era normale, perché rispondeva sempre", ha raccontato ai carabinieri che indagano sull'omicidio di Federica, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella villetta dove vivevano con il figlio di dieci anni. La sua testimonianza è stata una delle prime raccolte quando la donna era solo scomparsa.
Ex barman, ora impiegato, da poco separato dalla moglie: la nuova relazione era già stata condivisa dalla vittima con i familiari. Il marito Carlomagno, ora in carcere, l'avrebbe invece scoperta solo pochi giorni prima di ucciderla. I magistrati non escludono che proprio questo - insieme alla prospettiva della separazione con affidamento del figlio alla moglie - possa essere il movente del delitto.
"Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso", dice il 47enne. "Ciò che abbiamo detto ai carabinieri ha dato loro una fotografia chiara e sono sicuro che al processo tutte queste ombre saranno chiarite. Questo dobbiamo a Federica e ai suoi parenti".
Quella mattina, dopo aver tentato invano di raggiungere Federica, ha chiamato la sorella: "Nella tarda mattinata ho deciso di contattarla immediatamente per capire se fosse successo qualcosa". Anche Stefania, farmacista ad Anguillara, non è riuscita a contattarla: il telefono era spento, irraggiungibile.
Quel cellulare non è stato ancora trovato. Secondo l'accusa, Carlomagno lo ha usato spacciandosi per la moglie la mattina del 9 gennaio per inviare messaggi alla suocera, fornendole indicazioni sulla colazione del nipotino. Dalle 8.20, dopo aver inviato false risposte mentre seppelliva il corpo nella buca già scavata, WhatsApp risultava non più in uso.
Il 47enne sarà nuovamente ascoltato. La sua testimonianza è cruciale per ricostruire quanto accaduto prima del delitto e capire se Federica temesse per la propria incolumità e quella del figlio. Il bambino, già il 15 gennaio - prima ancora del ritrovamento del cadavere - è stato tolto al padre e affidato ai nonni materni.
Il nuovo compagno sarà probabilmente testimone al processo contro Carlomagno, come l'amica alla quale Federica, la sera di Capodanno durante una festa con il marito, aveva confidato di voler rivelare la nuova relazione alla vigilia dell'udienza in tribunale.