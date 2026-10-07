Amanda Knox posta un selfie davanti al tribunale di Perugia a 15 anni dalla sua assoluzione

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"Per molto tempo ho pensato che gli anni trascorsi in Italia fossero un incubo destinato a perseguitarmi per sempre. Ma l'Italia non deve per forza essere un incubo per me"
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A quindici anni dalla sua assoluzione nel processo per la morte di Meredith Kercher, Amanda Knox ha postato un selfie scattato davanti al tribunale di Perugia, dove vennero celebrati i dibattimenti di primo e secondo grado. All'epoca del delitto Kercher, nel 2007, la ventenne Knox era una studentessa universitaria. "Per molto tempo ho pensato che gli anni trascorsi in Italia fossero un incubo destinato a perseguitarmi per sempre" ha scritto su X la 39enne che oggi vive negli Stati Uniti ed è scrittrice e podcaster. Oggi scrive: "ho camminato a testa alta".
La Knox racconta del suo viaggio attraverso diversi scatti fotografici. "Sono appena rientrata dall'Italia, dove sono andata a trovare Don Saulo, il sacerdote che mi è stato vicino tenendomi per mano durante quegli anni di buio, quando la mia famiglia non poteva farlo. Ho visitato anche il tribunale di Perugia, dove fui condannata a 26 anni di carcere e dove la folla locale gridò 'Vergogna!' al momento della mia assoluzione", scrive Knox postando la foto in un lungo thread su X.
"Ho camminato per Venezia, Milano e Roma a testa alta", aggiunge a corredo di altre foto scattate nella città lagunare e nel capoluogo lombardo. E ancora: "Ho ascoltato l'Orchestra Sinfonica di Palermo eseguire il Terzo Concerto di Rachmaninov in un antico anfiteatro a Taormina. Ho assistito a un'eruzione dell'Etna".
"Per molto tempo ho pensato che gli anni trascorsi in Italia fossero un incubo destinato a perseguitarmi per sempre. Ma l'Italia non deve per forza essere un incubo per me. L'Italia è bellissima. C'è un motivo se ci sono andata, fin dall'inizio", aggiunge Knox concludendo con 'Ciao Italia' scritto in italiano.