Amanda Knox posta un selfie davanti al tribunale di Perugia a 15 anni dalla sua assoluzione

A quindici anni dalla sua assoluzione nel processo per la morte di Meredith Kercher, Amanda Knox ha postato un selfie scattato davanti al tribunale di Perugia, dove vennero celebrati i dibattimenti di primo e secondo grado. All'epoca del delitto Kercher, nel 2007, la ventenne Knox era una studentessa universitaria. "Per molto tempo ho pensato che gli anni trascorsi in Italia fossero un incubo destinato a perseguitarmi per sempre" ha scritto su X la 39enne che oggi vive negli Stati Uniti ed è scrittrice e podcaster. Oggi scrive: "ho camminato a testa alta".