Roma, la denuncia di un commesso: "Picchiato dagli addetti alla sicurezza, mi gridavano fr..."

Le parole del ragazzo - "Non mi è mai successa una cosa del genere. La mia prima sensazione è di disgusto, queste persone hanno l’età di mio padre, che non avrebbe mai fatto una cosa del genere", è lo sfogo del giovane, riportato dal Corriere. "Poi c'è anche la paura, ho lavorato per due anni in quel centro commerciale, uno di loro l’ho pure servito, non mi aspettavo si comportasse così, e invece mentre il suo collega mi prendeva a schiaffi diceva 'fai bene'. Potrei tornare a lavorare in altri negozi, ma sto evitando, perché non voglio incontrarli". Ignoti i motivi dell'aggressione, che tuttavia si sospetta siano legati all'orientamento sessuale del 23enne.