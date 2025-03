Verona, studente si rifiuta di salire su una scala arcobaleno e viene punito con una nota: "Sono contrario alla comunità Lgbt"

La scala in questione, dipinta con i colori dell'arcobaleno e parole come "rispetto", "tolleranza" e "accoglienza", era nata un anno fa come progetto scolastico. Proposta dagli studenti e sostenuta dal ministero dell'Istruzione in occasione della Giornata contro l'omofobia, la scala aveva come compito quello di promuovere l'inclusività e contrastare le discriminazioni. I gradini colorati erano diventati un simbolo visibile dei valori che il plesso intendeva trasmettere.