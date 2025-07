Palermo, furti e violenze: aggredito assessore che ha difeso un barista

Ferrandelli ha poi aggiunto: "Si tratta di un gruppo formato generalmente da dieci persone - ha spiegato -, in particolare il padre è dedito nell'infastidire alcuni locali della zona consumando e non pagando con atteggiamenti culturali che noi ci siamo scordati da anni. C'è un'attenzione massiccio del comitato per la sicurezza che ha attenzionato questo e altri episodi".