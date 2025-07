Rovigo, rissa in centro a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso un 23enne

Una violenta lite tra giovani, coltelli e bottiglie rotte impugnate come armi, una notte d'estate nel cuore di Rovigo che si trasforma in tragedia. Amine Gara, 23 anni, tunisino, ha perso la vita tra i giardini di Corso del Popolo, non lontano dal monumento a Matteotti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la rissa è scoppiata poco prima della mezzanotte e ha coinvolto più persone, probabilmente legate a gruppi di giovani stranieri. Sul posto sono intervenute le volanti e un'ambulanza del 118, ma per Amine non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza e ascoltando i testimoni. Al momento non risultano fermi, ma le indagini sono in corso per individuare i responsabili dell'aggressione mortale.