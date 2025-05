Afragola, a Tgcom24 parla il padre dell'omicida di Martina Carbonaro: "Mio figlio pagherà, ma non lo abbandonerò"

Non si dà pace neanche la mamma di Martina, Enza Cossentino, che ha chiesto l'ergastolo per Tucci aggiungendo: "Chi le ha fatto del male pagherà. Si è fatto una doccia, cioè si è tolto i panni sporchi del delitto e non si sa dove siano andati a finire. Alessio veniva a fare le ricerche con noi e ora sto metabolizzando che l'arresto è avvenuto a casa mia. Ora che non ho più mia figlia, non so chi mi stia dando questa forza. Forse i miei angeli: mia madre, mio padre e mia figlia". Ora che Martina non c'è più i dettagli prendono altre forme. Scavando a ritroso, a Enza è venuto un sospetto: "Tre settimane fa ho saputo che Alessio diede uno schiaffo a mia figlia, io avevo una cena a casa e non abbiamo potuto parlare. Poi in camera mia figlia ha detto di aver sopportato tanto, pure uno schiaffo, e di aver sbagliato ad accettare queste cose. Mia figlia mi ha sempre parlato bene del fidanzato, ma oggi ho il dubbio che sia successo di più e che lei abbia taciuto".