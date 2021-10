Incidenti sul lavoro, altre due vittime: una in Abruzzo, l'altra in Toscana

Ansa

Continua ancora a salire il triste bilancio delle vittime sul lavoro. Un operaio di 37 anni è deceduto a Lanciano (Chieti) in un incidente in un cantiere edile allestito per realizzare un gasdotto. L'uomo sarebbe sceso in uno scavo per fare alcuni controlli quando è stato travolto da una massa di terra, in seguito al cedimento di una parete. Un altro lavoratore di 47 anni ha perso la vita a Santa Croce sull'Arno (Pisa).