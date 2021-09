Reggio Emilia, cade dall'impalcatura: morto un operaio 56enne

ansa

Altro incidente sul lavoro mortale nel giro di pochi giorni. Ad Albinea, frazione di Borzano in provincia di Reggio Emilia, un operaio di 56 anni è deceduto per le gravi lesioni riportate in seguito a una caduta da un'impalcatura da circa 10 metri di altezza. L'uomo stava lavorando alla manutenzione di un tetto quando, per cause che non sono ancora state chiarite, è precipitato a terra.