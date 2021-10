Una manifestazione di parte? "No, questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al corteo per la mobilitazione nazionale dei sindacati per rispondere alle parole del segretario della Lega, Matteo Salvini. "L'attacco alla Cgil, l'attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia e per estenderla".