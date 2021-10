Mattarella: gli incidenti sul lavoro sono tragedie intollerabili

Ansa

"Oggi ricorre la Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che, come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa. Una ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo e' sempre in aumento. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Associazione nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Zoello Forni.