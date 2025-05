Uccise il fidanzato a Padova, per la Cassazione il processo è da rifare: "Considerare le provocazioni"

Un omicidio giunto al termine di una relazione tossica tra vittima e carnefice, che avrebbe dovuto vedere il riconoscimento di "attenuanti" all'assassina reo confessa, di cui i giudici dell'Appello non hanno tenuto conto. Per questo, secondo la Cassazione, è da rifare il processo a Valentina Boscaro, 33 anni, condannata a 20 anni per aver ammazzato in auto l'ex fidanzato Mattia Caruso, 30 anni. I supremi giudici hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che aveva condannato la donna a 20 anni, riconoscendo già uno sconto di 4 anni rispetto al primo grado, 24 anni. Questo, limitatamente alla concessione dell'attenuante delle "provocazioni", che, se riconosciuta, potrebbe permettere a Boscaro di ottenere una nuova riduzione fino a un terzo della pena complessiva, cioè 7 anni.